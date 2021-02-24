Парковку ограничили на площади и улице Горького с 24 февраля

Ограничение на остановку и стоянку автомобилей на улице Горького и площади Горького в Нижнем Новгороде ввели с 24 февраля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Запрет на парковку вводится в районе дома №6 на площади Горького около направляющего островка и в районе дома № 80/1 на улице Горького. Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения — припаркованные у направляющего островка автомобили закрывают видимость дорожной ситуации водителям, выезжающим на площадь с улицы Горького.

Анастасия Еремина