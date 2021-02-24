Жителя Ярославской области обвиняют в незаконной рубке леса

В Угличском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за незаконную вырубку деревьев, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тыс. до двухсот тыс. руб.

Согласно материалам дела, мужчина незаконно вырубил 25 сосен и березу в лесном массиве рядом с деревней Кулиги и деревней Панюшино Угличского района. Общий причиненный ущерб составил более 780 тыс. руб. Обвиняемый дал признательные показания.

«Вырубку деревьев он осуществил в целях дальнейшей продажи древесины»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева