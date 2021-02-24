Астраханская детская больница получила новый рентгеновский комплекс

В астраханской детской поликлинике №5 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появился новый рентгенодиагностический комплекс «P-500 „Дуограф“» на два автоматизированных рабочих места для лаборанта и врача. Об этом сообщили в правительстве области.

Аппарат позволяет выполнять рентгенодиагностические исследования как общего назначения, так и с контрастированием. Стойка снимков, входящая в состав комплекса, позволяет проводить исследования грудной клетки, легких, позвоночника, опорно-двигательного аппарата при вертикальном положении тела пациента. Доза облучения для каждого ребенка рассчитывается индивидуально, чтобы сделать процедуру максимально безопасной.

«В 2020 году на развитие материально-технической базы детской городской поликлиники №5 в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ региональным минздравом было выделено около 14 млн руб. Кроме этого, медучреждение получило современное компьютерное оснащение», — отметили в правительстве.

Мария Шахрай