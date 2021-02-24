В Челябинске из-за непогоды задержали авиарейсы

В челябинском аэропорту имени Курчатова из-за снегопада задержали вылет и прилет двух рейсов в Москву, переносится прилет из Ростова-на-Дону. Причиной переноса рейсов стали неблагоприятные метеоусловия и порывистый ветер, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отменен рейс из Санкт-Петербурга, задерживаются рейсы из столицы от «Победы» и «S7». В Екатеринбург перенаправили утренний рейс «Победы» «DP-413» из Москвы. Рейс «А4 249» из Ростова-на-Дону вынужденно приземлился в Уфе. Аэропорт начал функционировать с восьми часов утра после временного закрытия на чистку полосы.