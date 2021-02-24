Из-за аномальных морозов в Саратовской области общественный транспорт взят на особый контроль

В Саратовской области в связи с установившимися аномальными морозами взята на особый контроль работа общественного транспорта.

Соответствующее поручение дал председателю правительства региона Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву и руководителям районов губернатор Валерий Радаев.

Глава области отметил, что ожидание транспорта не должно превышать установленных временных норм, а при необходимости должно приниматься решение об увеличении подвижного состава на маршрутах.

В регионе сегодня ожидается до -32 градусов. Из-за низкой температуры воздуха и метелей ограничено движение транспорта в трех районах - Озинском, Ершовском и Дергачевском.

Марина Ковалева