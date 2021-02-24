На Кубани у администрации поселения арестовали автомобиль из-за неоплаченного штрафа

Судебные приставы арестовали автомобиль, принадлежащий администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, еще в ноябре 2019 года администрацию поселения оштрафовали на 100 тыс. руб. из-за использования прибрежной защитной полосы водного объекта в хозяйственной деятельности (ч.1 ст. 8.42. КоАП РФ). Однако в указанный срок штраф не был оплачен, тогда администрацию оштрафовали повторно – за уклонение от исполнения административного наказания (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ). На этот раз сумма штрафа составила 200 тыс. руб.

В декабре 2020 года исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам, однако, как утверждают в УФССП Кубани, судебный пристав убедилась, что и новый административный штраф должник в добровольном порядке погашать не собирается.

После этого представители ведомства составили акт описи и ареста автомобиля Lada, принадлежащего администрации поселения. В УФССП отмечают, что после сбора необходимых документов автомобиль направят на принудительную продажу, а вырученные деньги пойдут на погашение административного штрафа.

Алексей Белянин