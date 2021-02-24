Урбанисты признали Сургут и Тюмень более комфортными, чем Москва и Петербург

Институт территориального развития «Урбаника» представил новый рейтинг комфортных и доступных городов России, сообщает РБК. Москва в нем поднялась с 52-го места на 5-е, но все равно уступила Краснодару, Сургуту, Тюмени и Санкт-Петербургу.

В рейтинг вошло 100 российских городов с населением свыше 173 тыс. человек. Не учитывались города—спутники Москвы (Балашиха, Подольск, Химки и др.), поскольку «Урбаника» считает их частью столицы по территориальной и экономической структурам. Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп: качество среды и стоимость услуг.

«Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень (эти города набрали свыше 35 из 50 возможных баллов по этому показателю),— говорится в сообщении.— К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень и Самару (более 38 баллов из 50 возможных)».

По версии «Урбаники», сложнее всего жить в Армавире, Севастополе и Уссурийске: города набрали около 20 из 50 баллов по этому параметру. Самым некомфортным городом России урбанисты сочли Читу. В прошлом году пятерку лидеров в рейтинге «Урбаники» замыкала Калуга. Теперь на ее месте Москва.