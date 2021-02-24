Число новых случаев COVID-19 среди саратовцев опустилось до 206-ти

Суточный прирост случаев коронавируса в Саратовской области продолжает снижаться. Это следует из данных, которые предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Так, 20 февраля было подтверждено 219 новых случаев COVID-19, 21 февраля – 217, 22-го – 212, вчера 212 и сегодня – 206.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 48704 человек, выздоровевших – 43819-ти (за сутки - плюс 234). Новые случаи инфекции подтверждены на 29 территориях региона.

У 66 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, у 137 – ОРВИ, бессимптомное течение у троих.

Среди заболевших 12 детей и 98 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева