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К строительству речного порта в Самаре планируется привлечь средства банка

Власти Самарской области рассматривают возможность софинансирования проекта строительства нового речного порта за счет банковских средств. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова с председателем Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергеем Аракеловым, сообщает областное правительство.

Помимо прочего, стороны обсудили развитие площадки возле стадиона «Самара-Арена». Кроме того, речь на встрече шла о перспективах и реформировании футбольного клуба «Крылья Советов», председателем Совета директоров которого является Сергей Аракелов.

Георгий Портнов


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