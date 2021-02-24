К строительству речного порта в Самаре планируется привлечь средства банка

Власти Самарской области рассматривают возможность софинансирования проекта строительства нового речного порта за счет банковских средств. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова с председателем Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергеем Аракеловым, сообщает областное правительство.

Помимо прочего, стороны обсудили развитие площадки возле стадиона «Самара-Арена». Кроме того, речь на встрече шла о перспективах и реформировании футбольного клуба «Крылья Советов», председателем Совета директоров которого является Сергей Аракелов.

Георгий Портнов