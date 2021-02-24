В Петербурге свободно 33% коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуто 7759 коек, из них свободны 32,8%. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

За неделю количество обращений к медикам заболевших, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, снизилось на 63,4%. На 41% снизилось количество выздоровевших. При этом число госпитализаций увеличилось на 3,1%.

В документе указывается, вторая волна эпидемии стихает, индикаторы эпидемического процесса снижаются, за исключением показателя суточной госпитализации взрослых.