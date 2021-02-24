В Челябинской области ФАС России проверит резкий рост цены на такси в метель

Центральный аппарат ФАС России изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий в регионах, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Соответствующие запросы направили в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Гетт», «Максим».

В Челябинской области, где почти сутки сохраняется сильный ветер и метели, цены на услуги такси выросли в несколько раз. Агрегаторы сообщают, то тариф вырос в связи с повышенным спросом. В Челябинске сегодня остановлено движение трамваев - рельсы заметены, вагоны не могут выйти на линию.