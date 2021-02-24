«ЭКС» продает один из своих первых магазинов в Перми

Группа «ЭКС» выставила на продажу помещение площадью 2 тыс. кв. м, расположенное по адресу: ул. Сибирская, 50. Объявление о продаже опубликовано на площадке Аvito.ru. Входящее в группу ООО «Гастроном 10» просит за недвижимость 85 млн руб., то есть по 42 тыс. руб. за 1 кв. м.

Отметим, что ранее здесь располагался гастроном торговой сети «Семья», которая также входит в ГК «ЭКС». Само помещение было куплено холдингом еще в середине 1990-х годов, и открывшийся здесь супермаркет был одним из первых в торговой сети. В начале 2019 года «Семья» закрыла торговую точку, а площади были сданы в аренду сети «Магнит».

Напомним, что последние пять лет группа «ЭКС», принадлежащая бывшему губернатору Олегу Чиркунову, выставила на продажу практически все объекты недвижимости: пермский и березниковский ЦУМы, ТРК «Семья», множество небольших магазинов. В конце 2019 года было продано торговое помещение на ул. Солдатова, 34.