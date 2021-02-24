В Ярославле резко вырос спрос на посуточную аренду квартир и домов

В Ярославле и в ряде других городов России, являющихся традиционными туристическими направлениями, в последнее время отмечается значительный рост спроса на посуточную аренду квартир и домов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал «Авито». В сообщении отмечается, что жители страны в путешествиях все чаще арендуют дома и квартиры.

В частности, сообщается, что только на последнюю неделю в Ярославле спрос на посуточную аренду жилья увеличился на 35%. Это второй результат в стране. На первом месте город Владимир, где отмечено увеличение спроса на аренду жилья на 64%. В пятерке лидеров также находятся Ростов, где спрос на посуточную аренду жилья вырос на 32%, Москва (+27%) и Санкт-Петербург (+20%).

При этом средняя стоимость аренды жилья на сутки из этих пяти городов самая низкая в Ярославле и составляет 1,29 тыс. руб. В Москве - 2,1 тыс. руб., во Владимире и Санкт-Петербурге - 1,5 тыс. руб. и в Ростове - 1,3 тыс. руб.

Антон Антонов