Конкурсный управляющий АО «Порт Березники» обвиняется в невыплате зарплаты и налоговых преступлениях

Уральское следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего АО «Порт Березники», обвиняющегося в невыплате зарплаты и сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2018 года по июнь 2019-го обвиняемый, возглавляя АО «Порт Березники», не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками организации. В результате 96 работников не получили зарплату на общую сумму свыше 6 млн руб. При этом возможность выплачивать деньги у конкурсного управляющего была.

Кроме этого, в целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах и невыплаты налоговых платежей обвиняемый организовал расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета общества, на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения. Таким образом, АО «Порт Березники» сокрыло свыше 29 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта: дорогостоящие автомобили, земельные участки, объект незавершенного строительства. Обвиняемый признал свою вину полностью. Объем материалов уголовного дела составил 50 томов. Уголовное дело направлено в суд.