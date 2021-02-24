Начато разбирательство причин столкновения 39 машин на трассе в Башкирии

23 февраля в Аургазинском районе Башкирии на трассе Уфа-Оренбург в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 машин, сообщил глава республиканского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов. Аварии произошли на участке с 79 по 81 км дороги. Пострадали 10 человек, в том числе, две девочки 12 и 16 лет.

«При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено», – сообщил Динар Гильмутдинов. Начато разбирательство для установления причин и условий возникновения ДТП.

По информации республиканского МЧС, для расчистки дорог от снега задействованы 48 единиц техники. Для водителей организованы 18 пунктов обогрева. В Главном управлении МЧС по Башкирии развернут оперативный штаб для отслеживания ситуации.

Влада Шипилова