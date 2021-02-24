Из-за бурана в Челябинской области задержали семь пассажирских поездов и электричек

В Челябинской области из-за снегопадов и метели задерживаются три пассажирских поезда и четыре пригородных. Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, поезд №14 Москва – Челябинск был задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, № 392 сообщением Москва – Челябинск – на станции Шершни более чем на полчаса. Поезд №346 Адлер – Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут. Также опаздывают: пригородный поезд №6515 Карталы – Магнитогорск – отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты (в 06:55) и сейчас задерживается на 1 часа 40 минут на перегоне Карталы – Начальное. Электрички №6006 Миасс – Челябинск стояла более получаса на перегоне Шершни – Челябинск, №6005 Челябинск – Миасс задержан – на станции Полетаево более 20 минут. Пригородный поезд №6804 Еманжелинск – Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.

Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях.