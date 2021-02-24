Forbes сообщил о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича

Миллиардер Роман Абрамович в 2021 году получит новую 145-метровую яхту Solaris, сообщает Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке. По данным издания, судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft.

На этой же верфи в 2010 году для бизнесмена была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna. После она была продана частному инвестору Фархаду Ахмедову. Роману Абрамовичу также принадлежит 162,5-метровая яхта Eclipse. По словам источников издания, судно будет спущено на воду на следующей неделе, отделка пока не завершена.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта. На ней будет восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, пишет Forbes. На яхте будет 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

«Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным "эксплорером" на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет»,— сказал основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин. По его оценке, яхта могла обойтись в $250–300 млн. По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость может доходить до €450 млн.