Локомотив загорелся на перегоне Кез-Чепца в Удмуртии

Одна из секций локомотива загорелась на перегоне Кез-Чепца в Удмуртии в 04:13 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Из-за возгорания была допущена вынужденная остановка грузового поезда, который вез дистиллят газового конденсата. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место прибыли пожарные поезда со станций Балезино и Верещагино. Причины происшествия устанавливаются.

Отметим, что из-за возгорания были задержаны поезда №291 сообщением Челябинск-Санкт-Петербург (на 30 минут), №13 сообщением Новокузнецк-Санкт-Петербург (на 30 минут), №69 сообщением Чита-Москва (на 21 минуту), пригородный поезд №7152/6004 сообщением Балезино-Пермь-2 (на 1 час 52 минуты).