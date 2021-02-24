В Волгоградской области планируется расчистка реки Царицы

В Волгоградской области в 2021 году начнут реализацию проекта по экологической реабилитации реки Царицы. Водный объект, протекающий по территории Волгограда и Городищенского района, войдет в нацпроект «Экология». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облкомприроды, мероприятия по расчистке рассчитаны на четыре года. В ходе реализации проекта будет углублено дно, расчищено русло от донных отложений и бытового мусора, также предстоит закрепить береговые откосы на участке Царицы протяженностью около 14 км.

Царица станет второй рекой, восстановленной в волгоградском регионе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», отмечают в обладминистрации.

Мария Шахрай