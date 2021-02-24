Свердловские туристы, застрявшие на трассе в Челябинской области, ждали спасателей несколько часов

В ночь на 24 февраля 28 туристов из Екатеринбурга, чей автобус из-за аномальных морозов застрял под пос. Петропавловский (Челябинская область), ждали спасателей на протяжении 13 часов, пишет Е1 со ссылкой на одного из туристов. В результате сотрудники МЧС доставили свердловчан в пос. Петропавловский, разместив их во Дворце культуры. По предварительной информации, никто не пострадал.

Всего по данным ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ночью из снежных заторов на областных трассах были эвакуированы 315 человек, из них 222 человека, в том числе 20 детей, были доставлены в пункты временного размещения. Из снежных заносов проведена эвакуация 38 автомобилей.

«В общей сложности на данный момент на автодорогах сотрудниками МЧС оказана помощь 465 гражданам, из них - 54 ребенка. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, из них 33 ребенка. Из снежных заносов эвакуировано 68 автомобилей. Для проведения мероприятий задействована группировка из 501 человек и 256 единиц техники, в том числе от МЧС - 141 человек и 40 единиц техники», — отметили в пресс-службе МЧС.

В данный момент из-за аномальных морозов в Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации.