В ближайшее время начнется процедура присоединения к Саратову двух территорий

Состоялось подписание соглашений о возможном объединении Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований Саратовского района с областным центром. Об этом в своем Instagram сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

По этому вопросы были проведены встречи с депутатами, профессиональным сообществом по сферам, жителями поселков. Саратовские власти заявили о возможности начать юридические процедуры, необходимые для преобразования, в ближайшее время.

Ранее в состав Саратова вошли Багаевское МО и Красный Текстильщик.

Марина Ковалева