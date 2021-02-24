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Саратов. Средняя Волга

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В ближайшее время начнется процедура присоединения к Саратову двух территорий

Состоялось подписание соглашений о возможном объединении Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований Саратовского района с областным центром. Об этом в своем Instagram сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

По этому вопросы были проведены встречи с депутатами, профессиональным сообществом по сферам, жителями поселков. Саратовские власти заявили о возможности начать юридические процедуры, необходимые для преобразования, в ближайшее время.

Ранее в состав Саратова вошли Багаевское МО и Красный Текстильщик.

Марина Ковалева


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