Ярославский «Шинник» выиграл у «Шахтера» и проиграл «Динамо-2»

Ярославский футбольный клуб «Шинник» 23 февраля завершил тренировочный сбор в Турции и вернулся в Ярославль, сообщила пресс-служба клуба. В последние дни сбора ярославская команда провела две товарищеские встречи.

В первом матче «Шинник» со счетом 1:0 победил команду «Шахтер» из Караганды. Клуб выступает в чемпионате Казахстана и в прошлом сезоне занял там четвертое место. В ярославской команде гол забил Сергей Самодин. Во второй встрече «Шинник» со счетом 0:2 уступил московской команде «Динамо-2».

Сейчас в первенстве ФНЛ продолжается зимний перерыв. После окончания перерыва первый матч ярославская команда проводит 27 февраля на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области. Первую домашнюю игру «Шинник» проводит 6 марта с одним из лидеров ФНЛ, командой «Оренбург».

В пресс-службе клуба рассказали, что 24 и 25 февраля «Шинник» будет тренироваться на искусственном поле в Ярославле, а уже 26 февраля отправится в Ростовскую область на матч с «Чайкой».

Антон Антонов