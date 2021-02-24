В Удмуртии выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 95 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончалась одна инфицированная пациентка в возрасте 49 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 55 жителей Ижевска, восемь граждан из Игринского района, семь — из Малопургинского района, шесть — из Глазова, по четыре — из Воткинска и Ярского района, по два — из Камбарского и Глазовского районов, по одному — из Сарапула, Завьяловского, Воткинского, Кезского, Кизнерского, Сарапульского и Шарканского районов. В их числе восемь детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет. При этом 93 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 27947 случаев заражения коронавирусом. Из них 360 закончились летальным исходом, 24564 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 121 заболевший находится в тяжелом состоянии.