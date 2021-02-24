В Ярославле наградили мужчину за спасение из огня ребенка

В следственном управлении СК России по Ярославской области наградили жителя Ярославского района Антона Сурьянинова за спасение при пожаре 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления. Антону Сурьянинову была вручена почетная грамота председателя Следственного комитета России. Награду вручил руководитель регионального следственного управления Александр Соболев.

«Пожар произошел ночью 18 октября 2020 года в деревне Прусово Ярославского района. Загорелся частный деревенский дом. Внутри были бабушка с дедом и их внук - школьник. Взрослые смогли выбраться, а ребенок остался в доме. Пожар заметил сосед – Антон Сурьянинов. Мужчина выбежал из своего дома и узнав о том, что в огне находится ребенок, кинулся в горящий дом, где на ощупь нашел ребенка и вместе с ним выбрался из огня. Мальчик выжил. Ему и самому Антону Сурьянинову потребовалась помощь медиков. Своим смелым поступком, рискуя не только здоровьем, но и своей жизнью, мужчина спас жизнь другого человека –маленького ребенка»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК России.