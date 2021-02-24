В Горно-Алтайске горит торговый центр «Ткацкий»

В столице Республики Алтай горит торговый центр «Ткацкий». Площадь пожара — около 1 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе МЧС. В его тушении задействовано 10 единиц техники и 35 человек.

«Возгорание произошло в торговом центре "Ткацкий-1". На тушение пожара, площадь которого сейчас составляет 1 тыс. кв. м., задействовано максимальное количество сил и средств — две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы. Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет»,— приводит ТАСС сообщение пресс-центра Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

По информации интернет-издания Mash, до приезда спасателей «люди выпрыгивали из окон второго этажа на автобус, чтобы спастись».