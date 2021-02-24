Сибайские электросети ООО «Башкирэнерго» в числе лучших предприятий города

ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») удостоено звания «Лучшее учреждение по итогам 2020 года» в г. Сибае. Администрация городского округа отметила ПО «СЭС» в номинации «Стабильность года». Сибайские электросетевики успешно завершили прошедший год, улучшив финансово-экономические показатели, проведя ряд эффективных мероприятий по снижению потерь электроэнергии, сохранению надежности электроснабжения на высоком уровне, выполнению инвестиционной программы и работ по технологическому присоединению новых потребителей.



ПО «СЭС» обслуживает промышленные и сельскохозяйственные предприятия трех административных районов Башкортостана — Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского, а также города Сибай и Баймак.

Среди потребителей Сибайских электрических сетей такие крупные предприятия, как ОАО «Баймакский литейно-механический завод», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», Башкирское шахтопроходческое управление, ООО «Башкирская медь», ООО «Хайбуллинская горная компания» и другие.