Трассы на юге Челябинской области будут закрыты до 18 часов

В Челябинской области временное ограничение движение транспортных средств по дорогам в муниципалитетах на юге региона продлено до 18 часов 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Закрыты дороги Октябрьское – Крутоярский – Петровский, Троицк – Октябрьское Октябрьского района, Коелга – М36 – Челябинск – Троицк, объездная трасса вокруг Магнитогорска, Троицк – Степное Пластовского района, Варна – Александрова – граница Казахстана , Нагайбакский – Фершампенуаз, Кизильское – Богдановское, Обручевка – Субутак, Карталы – Снежный, Южноуральск – Магнитогорск, Верхнеуральск – Петропавловский, Чебаркуль - Уйское - Сурменевский – Магнитогорск, Черноречье - Чесма - Варна - Карталы – Бреды, Кизильское - Бреды - Мариинский - гр. Казахстана, Бреды - Синий Шихан, Магнитогорск - Кизильское – Сибай.

Сегодня ночью был в миндортрансе создан оперативный штаб под руководством министра Алексея Нечаева. По информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области на 9 часов утра, из снежных заносов эвакуировано 223 легковых автомобиля, оказана помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения направили 481 человека.