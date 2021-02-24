В Горно-Алтайске горит крупный торговый центр

ТЦ «Ткацкий» загорелся в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай. К месту ЧП сразу стянуты значительные силы — две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть села Майма.

После прибытия спасатели проверили все помещения двухэтажного торгового центра, людей не обнаружили. Продавцы и покупатели успели эвакуироваться самостоятельно. «В настоящий момент проводится работа по недопущению распространению огня на площади 1 тыс. кв. м»,— заявили в спасательном ведомстве.

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Илья Николаев