В Еткульском районе люди остались без света и тепла в мороз и метели

Жители села Печенкино (Еткульский район Челябинской области) сообщили об отсутствии электричества в населенном пункте. По их словам, в 30-градусный мороз у них нет света и, соответственно, тепла. Энергоснабжения нет с 21 часа 23 февраля.

«В заложниках ситуации остаются многодетные семьи с грудными детьми и пенсионеры. Отсутствие электроэнергии более восьми часов грозит разморозкой системы отопления. По словам сотрудников “Еткульских энергосетей”, у них не хватает бригад на устранение неполадок, оказалось, что проблема не в одном населенном пункте района»,- сообщают жители Печенкино.