На юге Челябинской области развернули пункты временного размещения для эвакуированных с трасс

В южной части Челябинской области рядом с трассами развернуты пункты временного размещения людей (ПВР), эвакуированных с заснеженных трасс. Как сообщают в пресс-службе губернатора, в пунктах организован ночлег, питание. В Чесме около 200 человек разместили в двух детских садах. В ПВР Агаповского района пребывают 106 человек, из которых десять — дети. В пункте Верхнеуральского района размещено 117 человек, в том числе 21 ребенок. Еще 75 человек расположились в ПВР Варненского района.

По данным главного управления МЧС по Челябинской области, из снежных заносов на дорогах эвакуировано 223 автомобиля, помощь оказали 776 гражданам. В пункты временного размещения отправили в общей сложности 481 человека.