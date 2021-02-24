В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту пожара в котором погибли дети

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме в Кировском районе (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следственного управления СКР по региону, из горящего дома эвакуировались хозяева дома, а также их 16-летний сын.

Со слов родителей, в доме находились еще трое детей: девочка 2019 года рождения, двое мальчиков 2008 года рождения, а также 2016. Тела двоих детей были обнаружены в ходе разборов обгоревших завалов. Третий ребенок вечером 23 февраля был найден живым, уточнили в управлении СКР.

По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила 23 февраля в 12:01 местного времени. Через восемь минут, когда прибыли пожарные, горело два частных дома. В одном из них двухэтажном произошло обрушение кровли, второй дом одноэтажный горел по всей площади. Также огнем была охвачена хозяйственная надворная постройка площадью 100 кв.м. По предварительным данным площадь пожара общая площадь пожара составила 210 кв.м.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области, служба пожаротушения и испытательная пожарная лаборатория, психологи. К месту происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко, руководитель следственного отдела, следователи и следователи-криминалисты СКР.

Оксана Павлова