Наталья Мельник пойдет на повышение

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, депутаты Пермской думы сегодня планируют выбрать вице-спикером председателя думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник. Ожидается, что это решение будет принято на пленарном заседании.

Должность вице-спикера стала вакантна после ряда кадровых решений, касающийся руководства думы. В ноябре прошлого года депутаты заявили о недоверии спикеру Юрию Уткину и приняли решение о лишении его полномочий. Сейчас господин Уткин оспаривает это решение в суде. Временно исполняющим полномочия председателя думы был назначен первый вице-спикер Дмитрий Малютин. Еще один заместитель председателя Алексей Грибанов перешел на работу в городскую администрацию на пост замглавы по социальным вопросам. Таким образом, в думе не осталось ни одного вице-спикера.