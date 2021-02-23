«Амкар» вновь потерпел разгромное поражение на турнире в Перми

В краевой столице завершился второй день футбольного турнира «Пермь Великая», проходящего в одноименном манеже. В нем принимают участие шесть команд. Сегодня пермские клубы сыграли зеркально противоположно. «Звезда» обыграла «Ильпар» из Ильинского со счетом 5-0. Дважды в составе победителей отличился Тимур Абдрашитов, по голу на счету находящегося на просмотре Ильи Порохова, а также Евгения Тюкалова и Кирилла Кочетова.

«Амкар» с таким же счетом уступил ижевскому «Зениту». Напомним, вчера пермский клуб крупно уступил «Металлургу» из челябинского города Аша со счетом 0-3.

Команды проведут еще по три игры на турнире, который завершится 25 февраля.