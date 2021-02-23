Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» 6:0

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве уступил «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

«Ничего сегодня не получалось у “Автомобилиста”. “Динамо” открыло счет на шестой минуте, затем наша команда на четыре минуты осталась в меньшинств, и хозяева забили еще два гола. После этого Владислава Гросса в воротах сменил Леонид Фомин. До перерыва москвичи успели реализовать еще одно большинство. Второй период начался с двух быстрых шайб от “Динамо”, которые в итоге стали последними в этом матче, больше счет не изменился»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет 25 февраля в гостях у ХК «Сочи». Ранее «Автомобилист» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.