МЧС в Ярославле предупредило об аномальном морозе в ночь на 24 февраля

Главное управление МЧС по Ярославской области вечером 23 февраля опубликовало экстренное предупреждение об аномально холодной погоде предстоящей ночью.

В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 23 на 24 февраля в Ярославле и Ярославской области ожидается температура воздуха от минус 26 градусов до минус 31 градуса.

В связи с аномальными морозами ярославские спасатели советуют жителям области быть внимательными и осторожными. По данным МЧС, сильные морозы могут стать причиной увеличения вероятности возникновения ЧС. В частности, прогнозируются ЧС из-за пожаров в жилых домах и в других строениях.

Прогнозируется также рост ЧС из-за нарушений работы систем электроэнергетики, которые могут быть вызваны повышенной нагрузкой. Спасатели предупреждают о возможном росте случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов