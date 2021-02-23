Дом Буффало Билла ждет постояльцев

В логове маньяка Буффало Билла теперь можно будет переночевать. Дом, где снимали «Молчание ягнят», превратили в мини-отель. Особняк 1910 года постройки за $300 тыс. купил поклонник ленты. За сколько он будет сдавать номера, пока неизвестно. Но для гостей новый владелец дома уже обещал восстановить антураж знаменитого триллера. Каким задуман проект? И насколько это успешная инвестиция? Расскажет Сергей Гусев.

«Дом Буффало Билла открыт для жертв… То есть для публики!» — так будущих постояльцев нового отеля иронично поприветствовал его владелец. Трехэтажный особняк в пригороде Питтсбурга засветился в культовой ленте «Молчание ягнят» 1991 года. Именно там психопат-транссексуал, которого пыталась вычислить героиня Джоди Фостер, сдирал кожу с уже убитых жертв.

Пока бронь номеров недоступна, но в будущем в отеле можно будет не только заночевать, но и провести свадьбу или фотосессию. А для поклонников ленты откроют интерактивный музей — для этого воссоздадут мастерскую Буффало Билла, а около дома построят колодец.

При этом габариты дома скромны даже по меркам небольшого отеля: четыре спальни, на которые всего один санузел, вмещают не более десяти гостей.

Тем не менее проблем с клиентами наверняка не будет, а наценка за кинематографическое прошлое в таких проектах может легко достигать 100%, отмечает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Постояльцы очень любят, когда есть какое-то содержание. Например, в Абу-Даби легендарный бывший дворец шейха — сейчас это самый дорогой отель, в несколько раз отличается стоимость от люксовых отелей по соседству. Отель Raffles в Сингапуре — та же история, он является одним из самых дорогих в том регионе. Традиционно в гостиницах существуют какие-то отдельные люксы, в которых либо что-то происходило, в данном случае фильм, либо где жили какие-то знаменитые гости. Как правило, удваивается цена и смотрится реакция рынка. Поток небольшой, но он очень стабильный в виду того, что этих мест очень мало».

Домов из популярных фильмов, ставших отелями, тоже достаточно. Так, ночь в домике Беллы Свон, героини подростковой кино-саги «Сумерки», на Airbnb продается за $370. А в 2014 году в сторожке у замка Хайклер, где снимали «Аббатство Даунтон», открылся мини-отель с номерами по $350.

Американец Крис Роуэн, отдавший за дом Баффало Билла $300 тыс., оказался страстным поклонником «Молчания ягнят». Но успех его бизнес-концепции может оказаться краткосрочным, полагает главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Если там будут останавливаться представители того поколения, для которого этот фильм был культовым, и эти люди в самом соку, то бизнес строить можно. Например, в одном из домов писателя Джеральда Даррелла на Корфу сделан ресторан. Англичане приезжают туда и, соответственно, собственник на этом зарабатывает. А два других дома находятся в гораздо более скромном состоянии.

Если речь идет о какой-то недвижимости, связанной с кино, чаще всего это очень большой риск, особенно если кроме кино эта недвижимость ничем не примечательна.

Век шедевров не бесконечен. Для собственников, конечно, важно подпитывать эту историю».

Впрочем, момент для открытия отеля выбрали как раз подходящий. В этом году «Молчание ягнят», попавшее в сотню лучших триллеров по версии IMDB, отмечает 30-летний юбилей. А на прошлой неделе вышел сериал «Кларисса», в котором агент Старлинг через год после событий культового фильма расследует новые убийства.

Елизавета Скобцова