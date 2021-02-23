Градостроительный совет Сочи рассмотрел проект реконструкции олимпийской арены «Ледяной Куб»

Проект реконструкции олимпийской арены «Ледяной Куб» с целью создания на его базе «Академии единоборств» был принят на рассмотрение Градостроительного совета Сочи, сообщается на официальном сайте организации. Объект находится в границах федеральной территории Сириус, центр управления и градостроительная документация которой находятся в стадии формирования, в этой связи функция по экспертизе проекта была передана органам власти города-курорта Сочи.

По информации Градостроительного совета, бывшая олимпийская ледовая арена «Ледяной Куб» будет перестроена под центр для проведения соревнований по единоборствам. Проектной документацией предусмотрено увеличение габаритных размеров арены за счет расширения площадей первого и второго этажей со стороны Олимпийского проспекта и организации дополнительной входной зоны. При этом количество посадочных мест основного зала уменьшится за счет сооружения VIP-трибуны.

В настоящий момент на участке, примыкающем к «Ледовому Кубу», уже началось строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса с корпусом для учебно-тренировочных занятий по дзюдо и самбо, а также центра для проведения медико-восстановительных процедур и семиэтажного корпуса для проживания спортсменов. Сообщается, что утвержденный документ проекта планировки территории не был представлен на рассмотрение Градостроительному совету, что не позволило оценить его в полной мере. Также в начальной стадии проектирования находится проект озеленения и благоустройства.

Керлинговый центр «Ледяной куб» вместимостью 3 тыс. посадочных мест был построен к зимней Олимпиаде 2014 года, строительство завершилось в 2013 году. Изначально планировалось разобрать конструкцию после проведения Игр и перевезти в Ростов-на-Дону, однако от этих планов отказались. В постолимпийский период арена использовалась как площадка для проведения развлекательных и спортивных мероприятий.

Ольга Логинова