В Ростове и Краснодаре депутаты-коммунисты провели встречи с избирателями

В Ростове-на-Дону и в Краснодаре прошли праздничные мероприятия региональных организаций КПРФ, посвященные 23 февраля. Городские власти Ростова и Краснодара не согласовали уличные шествия, сославшись на ограничения из-за пандемии, по этой причине мероприятия КПРФ прошли в форме встреч депутатов-коммунистов с избирателями.

В Ростове-на-Дону с избирателями встречался руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Евгений Бессонов, в Краснодаре – депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий и секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов. В каждом из публичных мероприятий принимали участие около сотни людей, противодействия со стороны полиции не было. Собравшиеся сторонники КПРФ обсудили ситуацию в стране, в том числе в связи с предстоящими выборами в Госдуму, а также наиболее острые проблемы регионов.

Анна Перова, Краснодар