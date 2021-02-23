В Темрюкском районе Кубани спасатели готовы к эвакуации населения из-за утечки ядовитого газа

Спасатели проверили систему оповещения в Темрюкском районе и сосредоточили в районе порта Кавказ оперативную группировку из 150 человек личного состава и 86 единиц техники, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В муниципалитете введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения в атмосфере ядовитого вещества.

Угроза ЧС создалась в связи с происшествием на панамском сухогрузе April, который 19 февраля подал сигнал бедствия, находясь в Керченском проливе. На судне, которое перевозило груз феросицилия из Таганрога в один из портов Турции, произошло массовое отравление экипажа, один моряк скончался, остальные госпитализированы. Эксперты предполагают, что причиной отравления стал ядовитый газ, который выделяется при намокании ферросилиция. По оценке спасателей, угрозы населенным пунктам в связи ЧП на судне April нет, однако местные власти готовы к ухудшению ситуации. Сухогруз отбуксирован на стоянку в порт Кавказ.

Анна Перова, Краснодар