Оппозиция забегает вперед

19 февраля Партия роста провела конференцию регионального петербургского отделения, где наметила первые шаги кампании по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму и ЗакС. Неофициальные избирательные кампании отдельных кандидатов уже начались: например, в Петербурге висят баннеры лидера городских эсеров Марины Шишкиной. Федеральная «Справедливая Россия» провела съезд 22 февраля, на котором избрала объединенное руководство после слияния с партиями «За правду» и «Патриоты России». Яблочники пока не закончили перерегистрацию своих членов, но уже создали президиум, который будет отвечать за выдвижение кандидатов в представительные органы. «Единая Россия» и ЛДПР не торопятся и готовят конференции и праймериз на весну. КПРФ только создала штаб по выборам.

Региональную конференцию Партии роста посетил, среди прочих, и федеральный лидер Борис Титов. Как сообщил глава петербургского отделения партии Павел Швец, на выборах в ЗакС его однопартийцы будут представлены во всех округах. Господин Титов подчеркнул, что партия будет стараться увеличить представительство в парламенте города. Оксана Дмитриева, нынешний лидер фракции, пойдет в Государственную думу по одномандатному округу. Ее заместитель Сергей Трохманенко возглавит объединенный штаб по выборам в ГД и ЗакС. Сопредседатель Партии роста, генпродюсер канала RTVI Сергей Шнуров пока не принял решения об участии в выборах. Коллеги были бы рады, если бы он пошел в ГД, сказала госпожа Дмитриева, а Борис Титов отметил, что если это случится, то «будет весело».

Также на конференции был представлен ряд тезисов, в числе которых расхождение во взглядах на социальную политику и экономику с президентом Владимиром Путиным, но одновременно поддержка его внешней политики.

22 февраля на федеральном уровне состоялась объединительная конференция «Справедливой России». Партия получила новое название, включив в себя названия всех трех членов коалиции — непосредственно эсеров, партии «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России». Получилось так: «Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"». Глава коалиции Сергей Миронов ввел также укороченное название, выкинув «патриотов»: партия «Справедливая Россия — За правду». Идею объединения поддержал господин Путин, о чем написал в приветственном письме, его реакция не повлияла на решение справедливороссов.

Ранее свою конференцию провела петербургская тогда еще просто СР. На ней главой отделения была единогласно избрана Марина Шишкина. Свою избирательную кампанию она уже начала — в городе множество баннеров с ее портретом. Госпожа Шишкина уверяет, что политика партии в Петербурге останется неизменной, несмотря на объединение «левопатриотических сил».

Петербургские коммунисты провели пленум 20 февраля, но он касался подготовки к выборам лишь частично: был создан штаб по выборам, который к работе хоть и приступил, но пока не дал предложений. Об этом рассказал “Ъ” секретарь горкома КПРФ, член избирательной комиссии города Андрей Беляков.

Партия «Яблоко» объявила о перерегистрации своих членов 4 декабря (см. “Ъ” от 06.12.2020). Причиной тому стали «мертвые души» и некоторые нарушения внутрипартийной этики. Как рассказала “Ъ” экс-глава петербургского регионального отделения партии Екатерина Кузнецова, процесс продлится до 31 марта. При этом на федеральном уровне создана рабочая группа, состоящая из лидера фракции в ЗакСе Петербурга Бориса Вишневского, главы партии Николая Рыбакова и члена федерального бюро Анатолия Голова. Ранее в разговоре с “Ъ” господин Рыбаков отметил, что списки в Государственную думу и ЗакС Петербурга у «Яблока» будут идентичны. Иные решения пока не принимались.

«Единая Россия», как и ЛДПР, не торопятся с проведением каких-либо конференций. Лидер фракции единороссов в ЗакСе Александр Тетердинко отметил, что в текущем году из-за пандемии привычные открытые праймериз пройдут в электронном варианте. Либерал-демократы также ждут весны, чтобы определиться со своими кандидатами.

Олег Дилимбетов