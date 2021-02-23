На судне в Керченском проливе произошла утечка ядовитого газа

В районе порта Кавказ (Керченский пролив) введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения ядовитого вещества в воздухе, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На панамском сухогрузе April 19 февраля произошло отравление экипажа, один человек скончался, остальные члены экипажа госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ. Сухогруз поставлен на якорь в порту Кавказ, ведется расследование причин отравления команды. По предварительным данным, груз ферросилиция, находящийся на борту судна, намок и вызвал выброс в воздух ядовитых газов.

По данным спасателей, в настоящий момент угрозы населенным пунктам в связи ЧП на судне в Керченском проливе нет, однако местные власти готовятся к эвакуации населения в случае ухудшения ситуации. Спасатели проверяют системы оповещения и готовят места в эвакуационных пунктах, которых может понадобиться до 7 тыс. На месте происшествия сосредоточено 150 человек личного состава МЧС и 86 единиц техники.

Анна Перова, Краснодар