КПРФ вместо митинга в Казани возложила цветы к Вечному огню

Около 40 коммунистов, несмотря на мороз, возложили цветы к Вечному огню в парке Горького в Казани. Об этом «Ъ-Казань» сообщил первый секретарь татарстанского комитета КПРФ, депутат Госсовета Хафиз Миргалимов.

«Были флаги Татарстана и ТАССР, Советского Союза, комсомол, КПРФ. Мы видели, что полиция нас снимала со стороны. Но никаких претензий не было. Я выступил и рассказал о наших целях и задачах, мы обменялись мнениями о политической ситуации»,— рассказал господин Миргалимов.

По его словам, коммунисты также возложили цветы к памятнику Ленина на площади Свободы и «сфотографировались». Хафиз Миргалимов добавил, что подобные акции прошли «по всей республике».

Как сообщал «Ъ-Казань», ранее мэрия не согласовала акции КПРФ в Казани, запланированные на 23 февраля, сославшись на ситуацию с COVID-19.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"