«Локомотив» дома победил «Торпедо» со счетом 4:1 в матче КХЛ

23 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч в Ярославле закончился со счетом 4:1 в пользу железнодорожников.

В ярославской команде отличились Егор Коршков на восьмой минуте, Андре Петерссон на 11-й минуте, Павел Красковский на 23-й минуте и Денис Алексеев на 31-й минуте. В составе «Торпедо» шайбу забросил Дамир Жафяров на девятой минуте.

Это вторая встреча клубов в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. В первом матче 30 декабря в Нижнем Новгороде победило «Торпедо» со счетом 6:5.

И «Локомотив» и «Торпедо» уже гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Ярославской команде в регулярном чемпионате осталось провести два матча. Следующую игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники снова проводят в Ярославле. 25 февраля «Локомотив» принимает ЦСКА.

Антон Антонов