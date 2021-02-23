В Госдуму внесли законопроект о требованиях к банковским гарантиям при госзакупках

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (.pdf), устанавливающий единые требования к банковским гарантиям при закупках госкомпаний. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года.

Банковская гарантия при госзакупках должна содержать условие о праве заказчика на взыскание денежных средств со счета банка, перечень документов, предоставляемых заказчиком, и указание на срок действия гарантии, который «не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке».

Предполагается, что единые требования к банковским гарантиям сделают конкурентные закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса более прозрачными.

Ранее Минфин опубликовал оптимизационный пакет поправок к закону о госзакупках. Проект содержит меры по защите от срыва закупок и недобросовестных жалобщиков (введение предквалификации).

Подробнее — в материале “Ъ” «Госзаказ на гильотине».