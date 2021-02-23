Определение исполнителя госконтракта по созданию реестра недвижимости Кубани приостановлено по требованию ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ приостановила определение подрядчика по госконтракту на создание пилотного проекта Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Краснодарском крае по жалобе ООО «Моризо Диджитал». Информация об этом содержится в информации о торгах на электронной площадке госзакупок.

Согласно тексту жалобы, ООО «Моризо Диджитал» обвиняет заказчика, ФГБУ «ФКП Росреестра», в намеренном ограничении числа участников торгов за счет предъявления излишних требований по наличию у претендентов лицензий на определенные виды деятельности. Жалоба была рассмотрена Управлением антимонопольной службы по Москве 12 февраля и признана необоснованной, предписаний к организаторам торгов по ее итогам не было выдано. Однако по состоянию на 23 февраля статус закупки не изменился, определение подрядчика не возобновлено.

Согласно конкурсной документации, стартовая сумма контракта составляет 394,2 млн руб., аукцион в открытой форме должен состояться 11 марта 2021 года. Подрядчику по контракту предстоит выполнить работы по созданию в рамках эксперимента государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского, Пермского края, Иркутской области и Республики Татарстан.

Ольга Логинова