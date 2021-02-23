В Татарстане число заболевших COVID-19 превысило 17,7 тысяч

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 56 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. 25 из них госпитализировали, 32 получает лечения на дому.

Среди новых заболевших нет детей, 25 человек – старше 60 лет.

В Казани зарегистрировали 26 случаев, в Набережных Челнах – семь, в Зеленодольском районе – шесть, еще в 14 районах — по 1-2 случаю.

Всего в регионе на 23 февраля выявили 17 712 инфицированных COVID-19. Из них 14 232 выздоровели и 320 — умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"