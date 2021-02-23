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В Оренбуржье произошла авария на магистральном газопроводе

В Илекском районе Оренбургской области произошла авария с возгоранием газа на магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков, входящем в систему ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург». В настоящее время утечка устранена, газ пущен по запасной схеме, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

По данным Минэнерго РФ, прекращена подача газа в Казахстан через газоизмерительную станцию Алексеевка. В результате происшествия пострадавших нет. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

Андрей Сазонов


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