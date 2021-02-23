УрФУ подготовит 12 тысяч волонтеров к Универсиаде-2023

Уральский федеральный университет (УрФУ) подготовит около 12 тыс. волонтеров к Универсиаде-2023, сообщили в пресс-службе вуза.

Программа подготовки волонтеров разработана АНО «Исполнительная дирекция "Универсиады-2023"». Старт программы запланирован на 8 августа 2021 года.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. По прогнозам областных властей, в Универсиаде примут участие 797,5 тыс. человек, из которых 750 тыс. зрителей, 13 тыс. сотрудников ведомств, 10,3 тыс. представителей делегаций, более 3 тыс. представителей СМИ, 550 членов FISU и VIP-гостей.