В Ярославле мошенники обманули 28-летнего мужчину на 600 тысяч рублей

В Ярославле произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого местный житель лишился 600 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мошенники снова действовали по стандартной схеме.

По данным пресс-службы, в Ленинском районе Ярославля на телефон 28-летнего местного жителя поступило несколько звонков от неизвестных, которые, назвавшись представителями банка, якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредита на его имя, убедили самого пострадавшего оформить, а затем перевести деньги на указанный мошенниками «безопасный» счет. Мужчина выполнил все указания мошенников и лишился 600 тыс. руб.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту мошенничества.