В Ярославской области число больных коронавирусом выросло на 158 человек

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались мужчина 1940 года рождения, и женщины 1961 и 1971 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 158 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 166 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 23 февраля, в области выявлено 32072 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 30365 человек выздоровели. 384 больных умерли. В больницах находятся 977 человек, из них 547 — с установленным диагнозом COVID-19 и 430 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16446 человек. На втором месте Рыбинск — 3622 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1718 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 167 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2580 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7041 человека, контактировавшего с заболевшими.

Антон Антонов